«Если можно изменить, нужно подавать»: тренер по лыжным гонкам об апелляции Коростелева

Бородавко: если что-то можно изменить, Коростелеву нужно подавать апелляцию

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что нельзя упускать возможность оспорить результат олимпийского скиатлона. Его слова передает «Матч ТВ».

«Если что-то можно изменить, конечно, нужно подавать апелляцию. Но я не силен в юридических вопросах, поэтому не могу гарантировать правильный ответ... По моему мнению, стопроцентное нарушение. Может быть, за эти годы правила FIS поменялись, и жюри уже рассматривает подобное по‑другому», — заявил Бородавко.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды, заняв четвертое место.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Ранее во Франции отвергли мнение о том, что нарушение Деложа лишило Коростелева бронзы.