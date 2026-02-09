Девушка лишила глаза незнакомца, который ее обнял во время танцев в клубе

В Великобритании молодая мать лишила глаза мужчину, который обнял ее во время танца. Об этом пишет Daily Star.

В Северном Стаффордшире осудили 20-летнюю Джейд Астон, которая выбила глаз незнакомцу в клубе 24 ноября 2024 года. В день инцидента Астон, которой на тот момент было 19 лет, пришла на вечеринку спустя четыре недели после родов. Один из посетителей обхватил ее за талию, но убрал руки, увидев, что ей это не понравилось. Девушка рассказала об этом своему тогдашнему партнеру, и между посетителями возник конфликт.

Пару вывели из заведения, а мужчина, танцевавший с Джейд, оставался внутри еще час. Когда он вышел, девушка напала на него, нанеся три удара в левый глаз. Потерпевший получил «рваную рану века и перелом глазного яблока левого глаза». Это произошло из-за массивного кольца, которое было на пальце Астон. В результате мужчина навсегда потерял зрение на левом глазу. Он пытался его восстановить, но операция привела к головным болям и потере карьеры.

«Это нападение отняло у меня часть меня, которую я никогда не верну», — заметил потерпевший.

Астон заявила, что не хотела причинить травмы такого масштаба. Она глубоко раскаялась и заявила, что бросила пить. Также известно, что у нее недавно диагностировали пограничное расстройство личности. Подсудимая признала себя виновной в нападении. Судья вынес ей приговор — восемь месяцев тюремного заключения условно. Девушке также было предписано выплатить жерве компенсацию в размере £500 и пройти 20-дневный курс реабилитации.

Ранее в московском метро мужчина сломал нос пассажирке за отказ дать ему денег.