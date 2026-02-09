Размер шрифта
Посол указал, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти Индии

Посол: Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, несмотря на попытки Запада помешать сотрудничеству. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов.

«Несмотря на противодействие Запада и ситуативные скачки в объемах отгрузок, Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком нефти в Индию», — сказал он.

Алипов отметил, что российские углеводороды составляют основу импортной корзины индийской экономики. Это связано в первую очередь с существенными скидками со стороны России, что делает покупку нефти выходной для Индии.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. Американский президент назвал индийского премьера «одним из лучших друзей» и подчеркнул значимость достигнутых договоренностей.

На этом фоне США с 7 февраля отменили дополнительные пошлины в размере 25% на импорт товаров из Индии, введенные ранее из-за закупок индийской стороной российской нефти.

Позднее агентство Reuters сообщало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти с поставками в марте-апреле. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить покупки нефти у России и увеличить закупки у США.
 
