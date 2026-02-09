Женщине предстоит удаление желчного пузыря из-за приема препаратов для похудения

Жительница Великобритании Кэтрин Хейлз заявила, что прием препарата для снижения веса привел к развитию тяжелых осложнений, из-за которых ей предстоит операция по удалению желчного пузыря, пишет Unilad.

По словам Хейлз, она долгое время боролась с лишним весом и на фоне широкой популярности инъекционных средств для похудения решила попробовать одно из них. Первая доза, как отмечает женщина, прошла без осложнений: она потеряла около четырех килограммов, после чего врач одобрил увеличение дозировки.

Однако после повышения дозы состояние резко ухудшилось. Хейлз рассказала, что у нее появились сильная тошнота и боли в верхней части живота, особенно после приема пищи. В течение последующих месяцев симптомы сохранялись и усиливались, а во время отпуска ей стало настолько плохо, что она провела ночь, испытывая непрекращающуюся боль и рвоту.

После обращения в больницу и последующих обследований у женщины диагностировали желчнокаменную болезнь. По ее словам, со временем она также заметила изменение цвета кожи. В одном из приступов Хейлз описала свое состояние как «всепоглощающую агонию», вызвавшую страх за собственную жизнь.

Дополнительные анализы показали, что желчные камни привели к развитию острого панкреатита и аномальным показателям функции печени. В результате Кэтрин записали на плановую операцию по удалению желчного пузыря, после чего она решила полностью прекратить прием препарата.

Британка добавила, что серьезно похудела, но испытывает сожаление из-за принятого решения. По ее словам, приступы боли сорвали праздники, мешали работе и вынудили неоднократно обращаться за медицинской помощью.

Ранее врачи предупредили, что «Оземпик» может вызвать слепоту.