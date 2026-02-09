Размер шрифта
«Нищенка» в эфире: Радио Судного дня снова подало сигнал

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «Нищенка»
Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вновь вышла в эфир и передала закодированное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал УВБ-76 логи, отслеживающий активность станции.

По данным мониторинга, 8 февраля в 12:47 мск в эфире прозвучала последовательность: «НЖТИ 57875 НИЩЕНКА 5460 1904». Наблюдатели зафиксировали передачу на фоне привычного монотонного сигнала станции.

Предыдущее появление УВБ-76 в эфире произошло 5 февраля. Тогда радиостанция впервые за долгое время передала сразу два сообщения в течение дня. В 11:38 прозвучало слово «ВЬЮНОПЕНЬ», а в 13:06 — «СУДЬБИНА».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая работает с 1970-х годов. Большую часть времени она транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». В народе ее также называют «Радиостанцией Судного дня». По одной из распространенных версий, станция может быть связана с системой военной связи, созданной в СССР в период холодной войны и, предположительно, до сих пор используемой в России.

Ранее были названы самые активные дни «Радиостанции судного дня» в 2025 году.
 
