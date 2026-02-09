Размер шрифта
Футболист «Динамо» раскритиковал атмосферу в команде при Карпине

Футболист Чавес заявил, что при Карпине в «Динамо» была крайне плохая атмосфера
Владимир Федоренко/РИА Новости

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о проблемах в команде в период, когда ее возглавлял Валерий Карпин. Его слова приводят «Известия».

«Думаю, самой большой проблемой была атмосфера. Она была не самая лучшая для работы. Это влияло на нашу игру и тренировочный процесс. Во многих моментах игроки не чувствовали себя комфортно. Большинство из них не понимали требования тренера. Постановка требований или манера тренера разговаривать с командой вообще не помогли игрокам показать свои лучшие качества», — рассказал Чавес.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова, который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020, который из-за пандемии коронавируса прошел летом 2021 года.

Ранее Александр Бубнов назвал Карпина психом.
 
