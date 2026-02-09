Размер шрифта
Петербуржец покусал сотрудника метрополитена

78.ru: в Петербурге пассажир укусил сотрудника метро
В Санкт-Петербурге на станции метро «Сенная площадь» агрессивный пассажир напал на сотрудника метрополитена при задержании и укусил его за руку. Об этом сообщает 78.ru.

Нетрезвый петербуржец набросился на сотрудника метрополитена, который пытался его задержать. Мужчина оказал сопротивление, разил пострадавшему нагрудный знак и укусил его за руку.

Нападавшего доставили в отдел полиции и составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит административный арест до 15 суток или штраф.

До этого жительница Камчатки укусила полицейского и объяснила все стрессом из-за землетрясения. Городской суд признал подсудимую виновной в публичном оскорблении представителя власти, а также в применении к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья. Во время заседания она раскаялась и получила штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее пациенты устроили драку в приемном покое петербургской больницы.
 
