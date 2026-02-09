В России предупредили, что США могут никогда не отменить санкции против Москвы

Антироссийские санкции для США — это в первую очередь очень хороший инструмент давления, который начал вводить даже не экс-президент Джо Байден и который будут даже после ухода Дональда Трампа, возможно, их вообще никогда не отменят. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Александр Асафов.

«Санкции всегда были идеальным инструментом давления в любой ситуации. Антироссийские санкции появились впервые даже не при экс-президенте Джо Байдене, а гораздо раньше. Ввести какие-то ограничения очень легко, а вот чтобы их снять, нужно пройти очень длинный путь. Поэтому, они скорее всего останутся еще надолго после Дональда Трампа», — сказал политолог.

По его мнению, даже обещания снять некоторые санкции или заверения в заинтересованности в сотрудничестве со стороны Штатов уже являются «инструментом демонстрации дружелюбия».

«Отмена любых санкций, будь то секторальные, или персональные — это вопрос очень серьезного политического торга. Мне кажется, что США могут отменить часть санкций после заключения мирного договора между Россией и Украиной, а могут этого и не делать, некоторые санкции вообще могут быть никогда не отменены», — заключил Асафов.

Администрация президента США Дональда Трампа не спешит отменять введенные предшественником Джо Байденом антироссийские шаги и другие меры экономического воздействия против России, несмотря на заявления о перспективах сотрудничества, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Оставаясь открытыми, так же как Индия, Китай, Индонезия, Бразилия, к сотрудничеству со всеми странами, включая такую крупную державу, как Соединенные Штаты, мы находимся в ситуации, когда на этом пути сами американцы создают искусственные препоны», — сказал Лавров.

