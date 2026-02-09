Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Синоптик рассказала, когда москвичам стоит ожидать первую оттепель

Позднякова: первая в этом году оттепель в Москве будет в конце рабочей недели
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала агентству «Москва», когда жителям и гостям столицы ожидать первую оттепель.

По ее словам, первая краткая оттепель будет сопровождаться осадками в виде снега и дождя. В ночь с четверга на пятницу и днем в пятницу южные потоки принесут в столицу теплый воздух, из-за чего возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Преобладающая температура ночью составит -1°С...-6°С, дневная -3°С... +2°С. Таким образом, в пятницу мы ожидаем первую в этом году оттепель. Что касается последующей, по крайней мере, второй половины февраля, то она начнется с понижения температуры. То есть, оттепель, которая ожидается в конце недели, будет кратковременной», — поделилась Позднякова.

9 февраля Позднякова также сообщала, что климатическая весна может наступить в Москве ближе к концу марта.

По ее словам, сильных морозов в этом году уже также не ожидается. Синоптик объяснила, что в основном пик похолодания приходится на стык января и февраля.

Ранее москвичам пообещали жаркое лето.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!