Синоптик рассказала, когда москвичам стоит ожидать первую оттепель

Позднякова: первая в этом году оттепель в Москве будет в конце рабочей недели

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала агентству «Москва», когда жителям и гостям столицы ожидать первую оттепель.

По ее словам, первая краткая оттепель будет сопровождаться осадками в виде снега и дождя. В ночь с четверга на пятницу и днем в пятницу южные потоки принесут в столицу теплый воздух, из-за чего возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Преобладающая температура ночью составит -1°С...-6°С, дневная -3°С... +2°С. Таким образом, в пятницу мы ожидаем первую в этом году оттепель. Что касается последующей, по крайней мере, второй половины февраля, то она начнется с понижения температуры. То есть, оттепель, которая ожидается в конце недели, будет кратковременной», — поделилась Позднякова.

9 февраля Позднякова также сообщала, что климатическая весна может наступить в Москве ближе к концу марта.

По ее словам, сильных морозов в этом году уже также не ожидается. Синоптик объяснила, что в основном пик похолодания приходится на стык января и февраля.

Ранее москвичам пообещали жаркое лето.