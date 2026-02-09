Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Наука

Российские ученые научились управлять анестетиком с помощью света

В РТУ МИРЭА создали анестетик, управляемый с помощью света
Евгений Козырев/РИА Новости

Ученые РТУ МИРЭА разработали фотоуправляемые местные анестетики, действие которых можно активировать и деактивировать с помощью света. Такие соединения позволяют точечно контролировать обезболивание и потенциально снизить риск побочных эффектов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Российском технологическом университете.

Разработка относится к области фотофармакологии — направлению, в котором активность лекарств регулируется световым воздействием. В основе новых соединений лежат производные анестетика этеркаина со встроенным светочувствительным «переключателем».

В темноте молекула находится в активной форме и блокирует болевые сигналы, а при освещении ультрафиолетом меняет структуру и практически полностью теряет обезболивающее действие. При этом процесс обратим: препарат можно многократно активировать и деактивировать.

Исследователи показали, что свойства таких анестетиков зависят от тонких изменений химической структуры. Положение светочувствительного фрагмента, замена отдельных частей молекулы и введение заместителей влияют на силу обезболивания, стабильность «выключенной» формы и воздействие на здоровые клетки.

Так, соединения с атомами фтора оказались особенно устойчивыми в неактивном состоянии, что повышает их безопасность, а замена бензольного кольца на тиазольный фрагмент улучшала растворимость и снижала потенциальную токсичность.

«Мы существенно расширили понимание того, как структура фотопереключаемых производных этеркаина связана с их биологическими свойствами. Это дает возможность целенаправленно разрабатывать более эффективные и безопасные местные анестетики и антиаритмики нового поколения», — отметил Алексей Ноев, сотрудник кафедры химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии Института тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА.

По словам ученых, в перспективе такие препараты могут найти применение в стоматологии, местной хирургии и лечении хронической боли. Следующим этапом станут углубленные доклинические исследования, которые должны приблизить технологию к созданию реальных лекарств с управляемым действием.

Ранее в России разработали первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!