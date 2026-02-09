В Госдуме попросили ЦИК упростить участие в выборах для военных на СВО

Военнослужащие должны получить возможность подавать документы для регистрации кандидатами на выборах прямо с фронта — через своих законных представителей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Делягин в письме (есть в распоряжении «Газете.Ru») к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

«Президент России Владимир Путин неоднократно призывал политические партии активно выдвигать ветеранов специальной военной операции в ходе избирательных кампаний всех уровней. Однако на практике выдвижение участников СВО сегодня связано с серьезными трудностями. Согласно действующему законодательству, чтобы подать документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах любого уровня, гражданин обязан явиться в избирательную комиссию лично. Исключения существуют только для находящихся под арестом либо на лечении в стационарном медицинском учреждении. Они могут подать необходимые документы через своего представителя», — указал в письме Делягин.

Он обратил внимание, что военнослужащие, принимающие участие в военной операции на Украине, вправе претендовать на отпуск на время избирательной кампании, но только после прохождения регистрации в качестве кандидата.

«У данной категории граждан в связи с необходимостью выполнения боевых и иных служебных задач в зоне проведения СВО весьма часто отсутствует физическая возможность личной явки в избирательную комиссию для подачи документов. В связи с изложенным прошу Центральную избирательную комиссию рассмотреть возможность предоставления права действующим военнослужащим, участвующим в СВО, подавать документы для регистрации кандидатами на выборах через своего законного представителя», — предложил Делягин.

Такая мера, по мнению депутата, будет способствовать укреплению и защите избирательных прав действующих военнослужащих.

