Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

В Госдуме попросили ЦИК упростить участие в выборах для военных на СВО

Депутат Делягин предложил ЦИК разрешать военным подаваться на выборы с фронта
Сергей Аверин/РИА Новости

Военнослужащие должны получить возможность подавать документы для регистрации кандидатами на выборах прямо с фронта — через своих законных представителей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Делягин в письме (есть в распоряжении «Газете.Ru») к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

«Президент России Владимир Путин неоднократно призывал политические партии активно выдвигать ветеранов специальной военной операции в ходе избирательных кампаний всех уровней. Однако на практике выдвижение участников СВО сегодня связано с серьезными трудностями. Согласно действующему законодательству, чтобы подать документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах любого уровня, гражданин обязан явиться в избирательную комиссию лично. Исключения существуют только для находящихся под арестом либо на лечении в стационарном медицинском учреждении. Они могут подать необходимые документы через своего представителя», — указал в письме Делягин.

Он обратил внимание, что военнослужащие, принимающие участие в военной операции на Украине, вправе претендовать на отпуск на время избирательной кампании, но только после прохождения регистрации в качестве кандидата.

«У данной категории граждан в связи с необходимостью выполнения боевых и иных служебных задач в зоне проведения СВО весьма часто отсутствует физическая возможность личной явки в избирательную комиссию для подачи документов. В связи с изложенным прошу Центральную избирательную комиссию рассмотреть возможность предоставления права действующим военнослужащим, участвующим в СВО, подавать документы для регистрации кандидатами на выборах через своего законного представителя», — предложил Делягин.

Такая мера, по мнению депутата, будет способствовать укреплению и защите избирательных прав действующих военнослужащих.

Ранее в Госдуме попросили поднять зарплаты медикам военных госпиталей.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!