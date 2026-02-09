Размер шрифта
Российский пассажирский самолет Ил-114-300 получит сертификацию в ближайшее время

Алиханов: сертификация Ил-114 ожидается в ближайшие месяцы
Российский пассажирский лайнер Ил-114-300 получит сертификацию в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, его слова приводит РИА Новости.

«Как мы надеемся, Росавиация и сертификационные центры выдадут сертификат. И потом, конечно, будет следовать еще целый ряд расширений возможностей для этих самолетов, потому что не все сразу технические возможности проходят сертификацию», — сказал он.

До этого в госкорпорации «Ростех» сообщили, что сертификационные полеты российского самолета Ил-114-300 выполнены в полном объеме.

28 января стало известно, что российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав «Ростеха») подписала предварительное соглашение с индийской компанией Flamingo Aerospace на поставку шести Ил-114-300.

12 января Алиханов рассказал, что Россия находится на финальном этапе сертификационных испытаний новых отечественных самолетов МС-21, SJ-100. По словам министра, в 2026 году российские компании должны сертифицировать все эти самолеты, включая Ил-114-300, и начать первые поставки.

Ранее стартовали летные испытания второго МС-21 с российскими системами.
 
