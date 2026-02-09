Размер шрифта
Стало известно о поиске западниками «либеральных пассионариев» в Белоруссии

СВР РФ: Запад намерен создать подрывной ресурс из оппозиционеров в Белоруссии
Алексей Майшев/РИА Новости

Западники предпринимают попытки сформировать ресурс из озлобленных оппозиционеров в Белоруссии в преддверии президентских выборов, которые пройдут в республике в 2030 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Для реализации сценария цветной революции ставится задача подыскать в белорусском обществе новых либеральных пассионариев», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что сбежавшие за границу оппозиционные деятели за последние несколько лет «расписались в своем полном бессилии» относительно влияния на процессы в Белоруссии. В том числе речь идет о бывшей кандидатке в главы государства Светлане Тихановской.

«Западники планируют провести тщательную «инвентаризацию» белорусских оппозиционных кадров на предмет их использования в подрывной деятельности. Предполагается сформировать ресурс «обозленных на [президента Белоруссии] Александра Лукашенко», — предупредили в СВР.

В декабре 2025 года Лукашенко заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть. В то же время он отметил, что поползновений в сторону «революционной» борьбы против существующего государственного строя быть не должно. Для смены власти существуют выборы, добавил глава государства.

Ранее Лукашенко рассказал, что перебирает кандидатуры преемника на должность президента Белоруссии.
 
