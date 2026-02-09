Росавиация: россияне в аэропортах уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов

Росавиация: в аэропортах уже нет серьезных задержек рейсов из-за БПЛА

Россияне уже не сталкиваются с серьезными задержками рейсов из-за временных ограничений на фоне атак беспилотников. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в интервью «России 24».

По его словам, по истечении семи месяцев можно с уверенностью сказать, что принятые аэропортами меры дали плоды.

«Количество «Ковров» по отношению к маю-июню прошлого года в декабре и ноябре [2025 года] практически удвоилось, но при этом так называемых уже серьезных задержек наши пассажиры не наблюдают», — сказал Ядров.

В январе глава министерства транспорта Андрей Никитин заявил, что ведомство не видит необходимости в компенсации ущерба авиакомпаниям от введения плана «Ковер» в аэропортах.

По его мнению, в настоящее время введение плана «Ковер» стало восприниматься гораздо легче, чем раньше. По словам министра, он попросил коллег относиться к закрытию аэропортов как к рутине и сконцентрироваться на помощи пассажирам.

Ранее пассажир забрался на крышу самолета и задержал рейс.