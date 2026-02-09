Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Мошенники снова начали обзванивать россиян от имени поликлиник

Эксперт Попов: мошенники снова представляются медработниками и пугают россиян
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Схема с «лжеврачами» вновь набирает обороты: мошенники начали звонить людям от имени сотрудников поликлиник и играть на страхах пациентов, выманивая личные данные. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Попов, эксперт банка Хлынов, начальник отдела информационной безопасности.

«Эти «медработники» рассказывают о якобы плохих анализах, необходимости срочно оформить электронную медицинскую карту или подтвердить привязку к лечебному учреждению — все это ради получения персональных данных. Особенно уязвимы в такой ситуации пенсионеры, которые из-за тревоги и доверчивости чаще всего попадаются на подобные уловки», — рассказал эксперт.

Чаще всего мошенники звонят на стационарные номера или пишут в мессенджеры, просят назвать номер медицинского полиса, паспортные данные или продиктовать код из SMS. Получив эту информацию, они пытаются зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги», а в некоторых случаях оформляют на человека кредиты или доверенности. Дальше сценарий может стать еще жестче: разговор внезапно обрывается, и на связь выходят якобы «правоохранители», заявляющие о взломе аккаунта и требующие перевести деньги на «безопасный счет». Важно помнить, что такого счета не существует, это типичная ловушка.

«Часто люди в растерянности называют коды и передают личные данные — и в итоге сталкиваются с финансовыми потерями. Если вам поступил похожий звонок — просто положите трубку и позвоните в поликлинику по официальному номеру. Ни в коем случае не сообщайте коды и не переводите средства ― это классический мошеннический сценарий», — предупреждает Попов.

В таких ситуациях лучше сразу обращаться к официальным службам и не пытаться разобраться самостоятельно. Сотрудники поликлиник и банков помогут проверить информацию и подскажут корректный алгоритм действий, резюмировал он.

Ранее россиянам дали простые советы, как не стать жертвой мошенников в сети.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!