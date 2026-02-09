Мошенники снова начали обзванивать россиян от имени поликлиник

Схема с «лжеврачами» вновь набирает обороты: мошенники начали звонить людям от имени сотрудников поликлиник и играть на страхах пациентов, выманивая личные данные. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Попов, эксперт банка Хлынов, начальник отдела информационной безопасности.

«Эти «медработники» рассказывают о якобы плохих анализах, необходимости срочно оформить электронную медицинскую карту или подтвердить привязку к лечебному учреждению — все это ради получения персональных данных. Особенно уязвимы в такой ситуации пенсионеры, которые из-за тревоги и доверчивости чаще всего попадаются на подобные уловки», — рассказал эксперт.

Чаще всего мошенники звонят на стационарные номера или пишут в мессенджеры, просят назвать номер медицинского полиса, паспортные данные или продиктовать код из SMS. Получив эту информацию, они пытаются зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги», а в некоторых случаях оформляют на человека кредиты или доверенности. Дальше сценарий может стать еще жестче: разговор внезапно обрывается, и на связь выходят якобы «правоохранители», заявляющие о взломе аккаунта и требующие перевести деньги на «безопасный счет». Важно помнить, что такого счета не существует, это типичная ловушка.

«Часто люди в растерянности называют коды и передают личные данные — и в итоге сталкиваются с финансовыми потерями. Если вам поступил похожий звонок — просто положите трубку и позвоните в поликлинику по официальному номеру. Ни в коем случае не сообщайте коды и не переводите средства ― это классический мошеннический сценарий», — предупреждает Попов.

В таких ситуациях лучше сразу обращаться к официальным службам и не пытаться разобраться самостоятельно. Сотрудники поликлиник и банков помогут проверить информацию и подскажут корректный алгоритм действий, резюмировал он.

