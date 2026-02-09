Размер шрифта
Названа опасная инфекция, которую можно привезти с моря

Habertürk: на море можно заразиться инфекцией, связанной с раком и бесплодием
Shutterstock/FOTODOM

Во время купания в море и пресных водоемах можно заразиться опасной тропической инфекцией — шистосомозом. Вызывающие ее паразиты все чаще распространяются за пределы традиционных, «теплых» регионов. Об этом сообщила профессор клинической эпидемиологии Джанелиса Муса. Эксперта цитирует издание Habertürk.

Шистосомоз — паразитарная инфекция, которой ежегодно заражаются около 250 миллионов человек во всем мире. Основная часть случаев приходится на Африку, где обитают улитки — промежуточные хозяева паразита. Однако, по данным ВОЗ, передача инфекции уже зафиксирована в 78 странах, включая Китай, Венесуэлу и Индонезию, а в последние годы — и на юге Европы.

Заражение происходит при контакте с водой, содержащей личинки паразита. Они проникают через кожу, попадают в кровеносные сосуды и начинают размножаться. Отложенные яйца вызывают сильную иммунную реакцию, повреждение тканей и могут приводить к тяжелым осложнениям, включая поражение печени, почек и половых органов. Урогенитальный шистосомоз связан с болями, бесплодием, повышенным риском рака и ВИЧ-инфекции.

По словам Мусы, особую тревогу вызывают гибридные формы паразита, способные заражать как людей, так и животных. Исследования показывают: около 7% выявленных паразитов оказываются гибридами, однако реальное распространение может быть значительно выше.

«Вызванные ими формы инфекции труднее диагностировать и лечить, а их яйца отличаются от классических под микроскопом, из-за чего симптомы нередко путают с инфекциями, передающимися половым путем», — объяснила ученая.

ВОЗ предупреждает, что изменение климата и рост международных поездок повышают вероятность перемещения шистосомоза в новые регионы. Хотя заболевание поддается лечению противопаразитарными препаратами, эксперты не исключают, что со временем паразиты могут выработать устойчивость к существующей терапии.

Ранее врач назвал условие, при котором папилломавирус вызывает рак.
 
