Путин рассказал о «мощном нравственном каркасе» России

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Российский президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о значении семьи для будущего государства.

По словам главы государства, семья является «мощным нравственным каркасом», а решение ее проблем — это общая задача государства, гражданского общества, СМИ и политических партий. Путин признал, что страна переживает сложный демократический период, снижается рождаемость. Все это связано с последствиями Второй мировой войны и развалом СССР, однако в стране удалось преодолеть негативные демократические тенденции.

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Ранее сообщалось, что Путин начал оглашать послание Федеральному собранию.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.