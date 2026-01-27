Размер шрифта
Общество

Москву засыпало снегом

Леус: в Москве за ночь предварительно выпало около 20% месячной нормы осадков
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В ночь на 27 ноября в Москве, по предварительным данным, выпала почти пятая часть от месячной нормы осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По предварительным данным базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, за минувшую ночь уже выпало, в пересчете на воду, 9 мм осадков — это около пятой части (18%) от месячной нормы», — написал синоптик.

По словам Леуса, сегодня в Москве будет ощущаться влияние теплого атмосферного фронта, будет облачно, пройдет снег, временами сильный, а температура воздуха вернется к климатическим нормам и составит около -5...-7°C в столице и -4...-9°C в Подмосковье. Будет дуть слабый юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

«Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт. ст., что ниже нормы», — уточнил Леус.

Накануне в МЧС предупредили москвичей о сильном снеге, гололедице и заносах. Ожидается ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, появление пробок, увеличение числа ДТП, а также обрушение крыш зданий и сооружений, увеличение количества случаев травматизма населения.

Ранее сообщалось, что в Москве в начале недели выпадет половина нормы осадков.
 
