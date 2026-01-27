Размер шрифта
В США спрогнозировали провал «Совета мира» по Газе

Макс Бут: Совет мира — это шоу одного человека
Jonathan Ernst/Reuters

Попытка президента США Дональда Трампа создать «Совет мира» как конкурента ООН, скорее всего, провалится и «будет быстро забыта», так как это «шоу одного человека». Об этом написал журналист Макс Бут в статье для The Washington Post.

По словам Бута, деятельность Совета мира «простирается далеко за пределы Газы и охватывает, по сути, весь мир». Поэтому орган является «потенциальным конкурентом ООН». Однако журналист указал, что «Совет мира» — это «многосторонняя организация только по названию», так как вся власть в нем «сосредоточена в руках председателя» (то есть Трампа), который сможет приглашать государства в состав Совета, накладывать вето на резолюции или принимать их, распускать совет, и даже утверждать официальную печать органа. Автор подчеркнул, что такая модель «ближе к организации Трампа», чем к коллективному руководству ООН или НАТО.

«Понятно, почему многие приглашенные в Совет мира держатся настороженно: они предпочли бы, чтобы США поддерживали существующие международные институты, а не создавали новый, полностью контролируемый Трампом», — отметил он.

Журналист написал, что на данный момент Совет мира является «данью уважения со стороны порока» и «принимает форму многосторонности, но не ее суть».

«Это шоу одного человека. «Совет мира» не будет парализован спорами между членами, как это часто бывает в ООН. Но в этом и заключается его слабость: немногие страны добровольно позволят председателю Трампу командовать ими. По всей вероятности, о Совете мира забудут так же быстро, как и о тщетных попытках президента Джо Байдена создать глобальное сообщество демократий», — подчеркнул Бут.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе и пригласил для участия в нем представителей более 50 стран, в том числе и России. Большинство стран ЕС отказались вступить в «Совет мира» по Газе. А президент России Владимир Путин заявил, что Москва примет решение об участии в органе после изучения всех документов. Также 21 января президент России Владимир Путин заявил, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира».

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Его утвердили представители 18 стран.

Ранее в Госдуме объяснили, как Трамп понимает словосочетание «Совет мира».
 
