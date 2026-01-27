Размер шрифта
В МИД РФ отреагировали на отказ Германии выплачивать компенсации всем блокадникам

Захарова назвала шокирующим отказ ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам
Отказ Германии распространить компенсационные выплаты на всех блокадников Ленинграда без дискриминации является шокирующим. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

По ее словам, это особенно цинично на фоне многолетних выплат пенсий бывшим военнослужащим нацистской Германии, в том числе служившим в подразделениях СС.

«Отказ Германии распространить выплаты на всех блокадников без дискриминации по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых ею уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Берлин под надуманными предлогами осуществляет выплаты только блокадникам-евреям, отказывая другим жертвам. По ее мнению, это возвращение к «преступной логике сегрегации», которая привела мир ко Второй мировой войне.

18 января в России отмечался День прорыва блокады Ленинграда. Осада города длилась 872 дня — с сентября 1941 года по январь 1944-го. По разным оценкам, за это время северная столица потеряла от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

Ранее в Петербурге Соцфонд оформил дополнительные пенсии ветеранам-блокадникам.
 
