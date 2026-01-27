Отказ Германии распространить компенсационные выплаты на всех блокадников Ленинграда без дискриминации является шокирующим. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

По ее словам, это особенно цинично на фоне многолетних выплат пенсий бывшим военнослужащим нацистской Германии, в том числе служившим в подразделениях СС.

«Отказ Германии распространить выплаты на всех блокадников без дискриминации по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых ею уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Берлин под надуманными предлогами осуществляет выплаты только блокадникам-евреям, отказывая другим жертвам. По ее мнению, это возвращение к «преступной логике сегрегации», которая привела мир ко Второй мировой войне.

18 января в России отмечался День прорыва блокады Ленинграда. Осада города длилась 872 дня — с сентября 1941 года по январь 1944-го. По разным оценкам, за это время северная столица потеряла от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

Ранее в Петербурге Соцфонд оформил дополнительные пенсии ветеранам-блокадникам.