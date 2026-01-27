Размер шрифта
В Кузбассе подросток планировал сжечь тепловоз по заданию иностранца

В Кузбассе подростка будут судить за покушение на теракт

В Кемеровской области 17-летний юноша согласился поджечь локомотив по заданию неизвестного куратора и оказался под следствием. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в мае 2025 года подросток через социальную сеть получил предложение поджечь тепловоз в в районе железнодорожной станции Прокопьевск. Переписку юноша вел с неизвестным иностранцем. Поджигателя задержали, совершить преступление он не успел.

Подростку предъявлены обвинения в покушении на террористический акт и государственной измене. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

До этого в Новосибирске трех подростков задержали за поджог вышек сотовой связи. Ученик девятого класса подговорил двоих товарищей поджечь оборудование базовой станции.

Ранее двое подростков пытались сжечь вышки сотовой связи в Барнауле.
 
