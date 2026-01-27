Размер шрифта
Для россиян с 2026 года стал бесплатным важный анализ

ТАСС: анализ микробиоты кишечника стал доступен россиянам по ОМС
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Россияне с 2026 года могут сделать анализ микробиоты кишечника бесплатно, воспользовавшись полисом Обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством РФ документ.

Анализ стал частью углубленного обследования в центрах здоровья или центрах медицины здорового долголетия. Однако назначаться он будет не всем, а только при наличии показаний.

Обследование, в частности, смогут пройти граждане с невыясненными кишечными расстройствами, которые наблюдаются больше месяца. Также среди оснований — непереносимость некоторых продуктов без подтвержденной аллергии, железодефицитная анемия неясного происхождения, жалобы на быструю утомляемость, частые простуды или необъяснимый набор веса.

Ожидается, что благодаря внедрению процедуры в систему ОМС, россияне смогут на ранних стадиях выявить изменения в организме, способных привести к развитию тяжелых болезней и преждевременному старению.

Новость дополняется
 
