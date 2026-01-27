Автомобильная авария парализовала движение в центре Москвы

В Москве массовое ДТП затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На улице Сущевский вал (в районе дома 73) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Движение в районе ДТП затруднено на 4 км и осуществляется по 2 полосам из 6. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

Ранее автомобиль вспыхнул в центре Москвы.