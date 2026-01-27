«Врагов много появляется»: Романцев о ситуации вокруг «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Романцев: врагов у нас много с каждым годом появляется

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев в эфире программы «Спартак Шоу» призвал болельщиков команды объединиться вокруг клуба.

«Мнения болельщиков по Карседо разделились? Ну не надо делиться, очень хотелось, чтобы мы все объединились. Вот эта разношерстность, вот этой разношерстности только враги наши радуются, а врагов у нас очень много с каждым годом появляется, все больше и больше», — сказал Романцев.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

