Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Спорт

«Врагов много появляется»: Романцев о ситуации вокруг «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Романцев: врагов у нас много с каждым годом появляется
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев в эфире программы «Спартак Шоу» призвал болельщиков команды объединиться вокруг клуба.

«Мнения болельщиков по Карседо разделились? Ну не надо делиться, очень хотелось, чтобы мы все объединились. Вот эта разношерстность, вот этой разношерстности только враги наши радуются, а врагов у нас очень много с каждым годом появляется, все больше и больше», — сказал Романцев.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

Ранее «Спартак» официально объявил о трансфере игрока из «Балтики».
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!