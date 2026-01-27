Размер шрифта
Россиянин Кучеров возглавляет список самых результативных хоккеистов НХЛ в 2026 году

Нападающий «Тампы» Кучеров является самым результативным игроком НХЛ в 2026 году
Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с отрывом остается самым результативным хоккеистом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2026 году.

В ночь на 27 января «Тампа» в рамках регулярного чемпионата НХЛ одержала победу над «Ютой Мамонт» со счетом 2:0. Кучеров в этой встрече отдал результативную передачу: вместе с Янисом Мозером он помог отличиться Энтони Чирелли, забросившему вторую шайбу.

Эта передача стала для Кучерова 20-й с начала 2026 года. Всего в 11 матчах регулярного чемпионата с начала нового года он набрал 28 очков, записав на свой счет восемь оформленных голов и 20 результативных передач.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». 26 января стало известно, что он стал второй звездой недели в НХЛ, уступив только соотечественнику Кириллу Капризову — нападающему «Миннесоты Уайлд».

Ранее Дмитрий Губерниев назвал самого влиятельного спортсмена России.
 
