Россия четко дала понять, что тема принадлежности новых регионов закрыта для обсуждения. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала судебного аналитика и юриста Эндрю Наполитано.

«Они ясно дали понять: Херсон и Запорожье — на веки вечные часть Российской Федерации. То же самое и с Крымом», — сказал Джонсон.

Эксперт считает, что участники переговорного процесса, в том числе представители Украины, должны принять это как факт и перестать тратить время на попытки что-то изменить. По мнению Джонсона, заявления украинского президента Владимира Зеленского, отказывающегося от территориальных уступок, выглядят «нелепо» на фоне поражения ВСУ на поле боя и полной неспособности энергетического сектора страны противостоять ударам российских военных.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне наступления ВС РФ.

Несмотря на успехи российской армии, Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не готова отдавать свои территории. В том числе подобное высказывание прозвучало после трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 24 января. Украинский лидер призвал искать компромисс по территориальному вопросу.

Ранее экс-посол США выразил мнение, что неонацисты ликвидируют Зеленского, если он уступит территории.