Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

Глава Минобороны сообщил о завершении освобождения трех населенных пунктов в ДНР

Герасимов: российские войска близки к полному освобождению Дробышево и Соснового
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российские войска продолжают развивать наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях и находятся на завершающем этапе освобождения населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое в ДНР. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, подразделения и воинские части 20-й армии продвинулись на указанных участках фронта, взяв под контроль более 90% жилой застройки в этих населенных пунктах. В Генштабе отметили, что операции на данных направлениях развиваются успешно и находятся в активной фазе.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказывал, что российские войска продвинулись на Краснолиманском направлении и в Константиновке. По его словам, фиксируется продвижение в районе Александровки и Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево, а также непосредственно вблизи Красного Лимана.

Также российские войска продвинулись в районе железнодорожного вокзала в Константиновке и в соседних населенных пунктах Бересток, Степановка и Ильиновка.

Ранее российские бойцы взяли под контроль село в Харьковской области.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!