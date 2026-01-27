Глава Минобороны сообщил о завершении освобождения трех населенных пунктов в ДНР

Российские войска продолжают развивать наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях и находятся на завершающем этапе освобождения населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое в ДНР. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По его словам, подразделения и воинские части 20-й армии продвинулись на указанных участках фронта, взяв под контроль более 90% жилой застройки в этих населенных пунктах. В Генштабе отметили, что операции на данных направлениях развиваются успешно и находятся в активной фазе.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказывал, что российские войска продвинулись на Краснолиманском направлении и в Константиновке. По его словам, фиксируется продвижение в районе Александровки и Коровьего Яра, Сосновки, Яровой и Дробышево, а также непосредственно вблизи Красного Лимана.

Также российские войска продвинулись в районе железнодорожного вокзала в Константиновке и в соседних населенных пунктах Бересток, Степановка и Ильиновка.

Ранее российские бойцы взяли под контроль село в Харьковской области.