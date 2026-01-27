Размер шрифта
Большинство участников опроса высказались за перезахоронение тела Ленина

«Лента.ру»: большинство россиян высказались за перезахоронение тела Ленина
Vladimir Persianov/Reuters

Большинство участников опроса, проведенного изданием «Лента.ру», поддержали идею выноса тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и его последующего погребения.

За данный вариант проголосовали 59% из почти 65 тысяч респондентов. Против выноса, предпочтя оставить все как есть, высказались 41% участников. Опрос проходил с 19 по 23 января.

Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года, а 27 января его тело было помещено в Мавзолей. По общепринятой версии, его здоровье серьезно ухудшилось после покушения в 1918 году, что привело к прогрессирующему атеросклерозу и кровоизлиянию в мозг.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал возможность захоронения тела Владимира Ленина. По словам главы государства, когда-то общество к этому подойдет. Но сейчас нельзя ничего предпринимать, чтобы расколоть общество, отметил он.

Ранее в российском регионе осквернили памятник Ленину.
 
