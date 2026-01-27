FT: США увязывают гарантии для Киева с мирным соглашением о передаче территории

Соединенные Штаты поставили условием для предоставления Украине гарантий безопасности заключение мирного соглашения, которое, вероятно, будет включать территориальные уступки. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа дала понять Киеву, что гарантии возможны только в случае, если он первым согласится на сделку.

«Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности США возможны только в случае, если Киев первым согласится на мирную сделку», — говорится в публикации.

26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что территориальный вопрос в рамках так называемой «формулы Анкориджа» имеет принципиальное значение для России. Он отметил, что эта позиция является последовательной и разделяется президентом России.

Ранее в Финляндии призвали признать новые регионы частью России.