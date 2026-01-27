В Омске эксперт по пожарной безопасности случайно спалил служебный автомобиль

В Омске полностью сгорел служебный автомобиль Mercedes GLS стоимостью около 10 млн рублей после того, как в багажник загрузили золу из камина. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, происшествие случилось на выходных с 53-летним заместителем генерального директора компании «СТБ-Сервис». Мужчина решил вывезти мусор из камина своего загородного дома и поместил пепел в багажник автомобиля. Вскоре после этого машина загорелась, а огонь перекинулся на ворота частного домовладения.

В результате иномарка выгорела полностью, общий ущерб оценили примерно в 10 млн рублей. По информации источника, владелец автомобиля от комментариев по поводу случившегося отказался.

На прошлой неделе тренер по футболу из Иркутска вытащил ребенка ребенка из горящей машины, которая оказалась закрытой. Инцидент произошел на парковке у одного из городских спорткомплексов, когда мужчина после тренировки заметил клубы дыма от припаркованного автомобиля. Подбежав ближе, он увидел в салоне мальчика, который был пристегнут в детском кресле и не мог самостоятельно выбраться.

Ранее Mash сообщал о пожаре автовоза с иномарками под Красноярском.