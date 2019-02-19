Мать Скрипаля попросила признать сына пропавшим без вести

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Елена Скрипаль, мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию пропавшими без вести, передает ТАСС.

Об этом сообщила племянница экс-полковника Виктория Скрипаль.

«По почте отправлены заявления от имени Елены Яковлевны (Скрипаль. — «Газета.Ru») с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии [Москва]», — сказала Виктория Скрипаль.

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4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.

Ранее племянница Скрипаля выразила мнение, что ее дядя уже мертв.