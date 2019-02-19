У матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли нож и скотч

У матери найденного в лесопарке Лосиный Остров в Москве мальчика изъяли скотч и нож, передает РЕН ТВ.

Женщина была задержана. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По словам матери мальчика, ее шестилетний сын попросил остановить машину, когда они проезжали мимо заповедника «Лосиный остров», после чего сбежал в направлении леса. Позже он вышел в сторону автозаправки, работники которой позвонили в полицию.

По некоторым данным, ребенка, который блуждал у леса вдоль МКАД, заметили водители. По словам автомобилистов, на голове у мальчика был пакет, перемотанный скотчем. Ребенок утверждает, что мать намеренно оставила его в лесу.