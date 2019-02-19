В Нюрнберге объявили режим ЧС из-за бомбы

В немецком Нюрнберге ввели режим ЧС после того, как на территории города нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает BR.

Согласно имеющейся информации, бомбу обнаружили во время строительных работ в районе Хефен. Из-за произошедшего были эвакуированы жители близлежащих районов, а территория — оцеплена.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Чехии пришлось эвакуировать жителей 20 домов из-за того, что строители нашли 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны.