Члены «банды Гагиева» отказались от суда присяжных

Подсудимые по делу «банды Гагиева» отказались от рассмотрения дела с участием присяжных заседателей, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря суда Ирины Жирновой.

Она уточнила, что решение по данному вопросу будет принято во время окончания предварительного заседания.

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Подсудимыми являются 12 человек, они проходят по делу о совершение тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых бандитизм, убийства, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, похищения.

Летом 2018 года Аслан Гагиев (Джако) был экстрадирован из Австрии в Россию.

Гагиев обвиняется в создании в 2004 году банды наемных убийц, которая действовала в Северной Осетии. Всего в группировку входило несколько десятков человек. Джако удалось сбежать из России в 2014 году, в начале 2015 года он был задержан в Австрии.