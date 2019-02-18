Жильцы обрушенного дома в Красноярске смогли ненадолго вернуться домой

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В Красноярске жители дома, который частично обрушился из-за хлопка бытового газа, смогли ненадолго вернуться, чтобы забрать свои вещи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии.

Отмечается, что жители смогли зайти в здание и забрать необходимые документы и вещи. После этого им разрешили вывезти их на предоставленный склад.

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Хлопок газа в жилом доме в Красноярске произошел вечером 14 февраля. Два человека погибли. Жителей дома эвакуировали и разместили в социальном приюте.

Ранее сообщалось, что обрушившийся из-за газа дом был незаконно построен в Красноярске.