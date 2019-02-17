Крымские татары призвали изъять школьный учебник по истории Крыма

Совет крымских татар обратился к главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой убрать из школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

По мнению обратившихся, учебник по истории Крыма для десятых классов содержит пропаганду ксенофобии, оправдывает депортацию российских народов, а также представляет крымских татар как коллаборационистов. В Совете полагают, что это нарушает межнациональное согласие в Крыму.

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В частности, в документе оспаривается утверждение авторов учебника о том, что «численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек, а 14 тысяч крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами».

Члены Совета считают, что данный учебник нарушает статью 282 российского Уголовного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства.

Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал запрет непатриотичного учебника по экономике.