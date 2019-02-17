Режим ЧС на Новой Земли отменят из-за отступления белых медведей

На Новой Земле отменят режим ЧС, так как белые медведи стали покидать населенные пункты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации городского округа Жиганша Мусина.

Отмечается, что режим ЧС на Новой Земле снимут уже 19 февраля.

«Массового нашествия медведей нет в пределах населенных пунктов», — заявил Мусин.

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По его словам, медведи стали покидать населенные пункты, в том числе и из-за погодных условий.

«Появился лед, место, где им можно охотиться, они уходят, им помойки совершенно не интересны», — добавил Мусин.

Ранее сообщалось, что на архипелаге Новая Земля режим ЧС ввели из-за нашествия медведей.

В регионе подчеркнули, что с 1983 года такого массового нашествия белых медведей не было.