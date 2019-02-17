В Париже начался юбилейный марш «желтых жилетов»

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В Париже на Елисейских полях начался согласованный марш сторонников «желтых жилетов», который посвящен трехмесячной годовщине с начала протестов во Франции, сообщает BFM TV.

Отмечается, что несколько сотен сторонников движения «желтых жилетов» начали свое движение от Триумфальной арки. Планируется, что они пройдут по авеню Монтень, бульвару Тур-Мобур, улице Гренель, бульвару Инвалидов, а заключительной точкой, где пройдет митинг, станет Марсово поле.

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По данным телеканала, пока марш проходит спокойно, без происшествий. Участники акций несут плакаты с требованиями к властям «остановить полицейский произвол», «снизить налоги» и «повысить социальные выплаты». Их сопровождает местная полиция, которая следит за порядком.

Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» в Париже.