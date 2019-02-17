На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

На юго-восточном участке фиолетовой ветке столичного метро произошел сбой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Отмечается, что не было движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии от «Жулебино» до «Текстильщиков» из-за инцидента с пассажиром.

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По словам источника, сбой произошел из-за того, что мужчина упал на рельсы.

«На станции «Рязанский проспект» на рельсы упал мужчина, его извлекают», — добавил источник.

По последним данным, движение в столичном метро уже восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене объяснили срабатывание пожарной тревоги.