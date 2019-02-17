В Лионе «желтые жилеты» атаковали полицейскую машину
В городе Лион во Франции участники протестного движения «желтые жилеты» напали на полицейский автомобиль, который ехал по пробке. Об этом сообщает BFMTV.
В опубликованном телеканалом ролике видно, как протестующие кидают предметы в полицейскую машину, которая едет по пробке. Также запечатлен момент попытки одного из активистов запрыгнуть на капот автомобиля.
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По данным BFMTV, в полицейской машине находились два человека. Вела автомобиль девушка, которая стала помощником полицейского два месяца назад.
Ранее сообщалось, что во время протестов «желтых жилетов» в субботу, 16 февраля, были задержаны 23 человека.