СК возбудил дело по факту обрушения перекрытий в здании вуза в Петербурге

Дело возбуждено после обрушения перекрытий здания вуза в Петербурге по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах, передает РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытий в ремонтируемом корпусе одного из высших образовательных учреждений, по признакам преступления, предусмотренного статьей… «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, в пятиэтажном здании по улице Ломоносова проводились строительные работы. С

Ранее ректор Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимир Васильев рассказал, что людей под завалами после обрушения перекрытий в корпусе нет.