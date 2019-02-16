Власти сообщили об отсутствии жертв после обрушения в здании в Петербурге
Представитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга сообщил, что при обрушении в здании университета никто не погиб, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, жертв не зафиксировано», — сказали в администрации.
Уточняется, что речь идет о случаях с летальным исходом, а также тяжелых телесных повреждений.
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Ранее сообщалось, что под завалами здания исследовательского университета в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение перекрытий, могут находиться люди.
По данным администрации Центрального района Петербурга, под завалами находятся 21 человек.