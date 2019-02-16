На место обрушения дома в Петербурге приехал губернатор

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На место обрушения в пятиэтажном доме в Санкт-Петербурге приехал врио губернатора Александр Беглов, передает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что на месте работают спасатели. Улица Ломоносова, на которой произошло ЧП перекрыта от моста через Фонтанку.

Ранее сообщалось, что под завалами здания исследовательского университета в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение перекрытий, могут находиться люди.

Инцидент произошел в 17.40 в здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО (национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).