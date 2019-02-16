Полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов» в Париже
В Париже полиция применила слезоточивый газ против агрессивных участников «желтых жилетов» в Париже, передает ТАСС.
На набережной Корсики протестующие начали бросать петарды в полицейских.
Полиции пришлось применять газовые гранаты. Аналогичный инцидент произошел на бульваре Сен- Жермен.
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Отмечается, что сотни человек принимают участие в протестном марше, который стартовал с Елисейских полей.
Ранее входе митинга сторонники протестного движения «желтых жилетов» напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.