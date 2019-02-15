Военные помогут бороться с белыми медведями на Новой Земле

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Командование Новоземельского гарнизона Минобороны вместе с руководством городского округа Новая Земля примет меры по защите от белых медведей жителей поселка Белушья Губа. Об этом пишет официальное издание военного ведомства «Красная звезда».

По имеющимся данным, для решения проблемы была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители военного ведомства, а также Института проблем экологии и эволюции, национального парка «Русская Арктика» и управления Росприроднадзора.

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Как отмечается, в первую очередь было решено перенести с 2021 на 2019-2020 годы строительство на архипелаге нового мусоросжигательного комплекса. При этом военные будут оказывать помощь администрации округа Новая Земля в борьбе с нашествием хищников.

В публикации также говорится о том, что белые медведи на Новой Земле возвращаются к охоте на тюленей, так как лед на поверхности океана из-за морозов окреп.

Ранее сообщалось, что на архипелаге Новая Земля режим ЧС ввели из-за нашествия медведей.