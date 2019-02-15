Массовая драка произошла в московском кафе в День святого Валентина

Возле кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка, задержаны почти 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

В ведомстве рассказали, что в результате конфликта пострадал один человек. 17 человек были доставлены отделение полиции, их будут проверять на причастность к драке.

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По данным очевидцев, слова которых приводит РЕН ТВ, в столкновении двух групп людей у кафе «Неолит» участвовали около 100 человек, было произведено порядка 50 выстрелов.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону неизвестные устроили перестрелку у ресторана.