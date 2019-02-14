Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Внуково

Два самолета столкнулись друг с другом при буксировке в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Ларису Марковец.

По словам Марковец, информации о пострадавших пока нет.

Реклама

По предварительным данным, самолеты зацепили друг друга крыльями при буксировке.

В настоящее время следователи выясняют детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что самолет врезался в фонарный столб в Домодедово.