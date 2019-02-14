Суд обвинил власти Сибая в недостаточном информировании жителей о смоге

Суд в Башкирии постановил, что мэрия Сибая недостаточно информировала жителей о неблагоприятной экологической ситуации в городе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городскую администрацию.

В настоящее время решение не вступило в законную силу. Администрация готовит документы для обжалования в Верховном суде Башкортостана.

Судом установлено, что городские власти вопреки своим обязанностям своевременно не информировали горожан о превышении ПДК вредных веществ в воздухе из-за горения серы в Сибайском карьере.