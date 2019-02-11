Задержан убивший учителя и ученика школьник в Белоруссии

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего школьника, подозреваемого в убийстве учительницы и ученика в школе в Минской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Отмечается, что убийства произошли в школе в Столбцах.

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«Сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН задержали в Столбцах подростка, который убил учительницу и школьника. Еще двое несовершеннолетних в больнице», — добавили в МВД.

В СК Белоруссии уже возбудили уголовное дело по факту двух убийств. В настоящее время выяснятся детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в башкирской школе конфликт из-за ста рублей окончился поножовщиной.