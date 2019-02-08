Организаторы «Тотального диктанта» в Эстонии ответили на призыв отказаться от акции

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Глава оргкомитета «Тотального диктанта» в Таллине и председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт прокомментировал призыв отказаться от акции в Эстонии. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, это мероприятие служит интеграции общества в стране.

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«Эта акция вдохновила нас на организацию Таллинского диктанта на эстонском языке — его мы также проводим в течение последних семи лет, в рамках празднования Дня Таллина», — заметил Кылварт.

Он подчеркнул, что в диктанте, который проводится на активном языке, все чаще принимают участие и ученики из русских школ.

«Наверное, это и есть подлинная интеграция без принуждения и обвинений», — заключил Кылварт.

Ранее сообщалось, что в Эстонии призвали отказаться от «Тотального диктанта».